SUGA打完2劑疫苗仍確診。(圖／翻攝自BTS推特)

南韓超人氣天團防彈少年團（BTS）本月初才結束美國行程，成員們也分別回韓國和待在美國度過個人行程，23日回到韓國的成員SUGA，遵從防疫措施，做了PCR檢測，並隔離10天的規定，24日被通知確診，所屬公司「BIGHIT MUSIC」也證實。

防彈少年團上月27日開始，在美國洛杉磯的SoFi體育場連續舉辦4場萬人演唱會，12月2號演唱會結束後，公司也在6日宣布，成員們迎來出道8年來，第二次放長假，而柾國、JIMIN和JIN在演唱會結束後，先返回韓國，目前都已順利結束10天的隔離。

而其他4個成員則因為個人行程，較晚返回韓國，SUGA在23日抵達韓國後，做完PCR檢測就開始隔離，這段時間也沒有和其他成員接觸，24日上午接獲確診通知，公司也透露他前往美國前的PCR檢驗結果是陰性，8月底時已接種2劑疫苗，目前沒有特殊病狀。

公司表示：「我們會優先考量藝人的健康和安全，會盡一切努力幫助SUGA早日康復，並會全力配合相關當局醫療和防疫方針。」

近來因韓國防疫目標與病毒共存，本土病例激增到5千例以上，演藝圈藝人也接二連三中鏢，包括鄭雨盛、《請回答1988》高庚杓、尹恩惠、Super Junior成員崔始源、主持人劉在錫、柳熙烈（又譯：柳喜烈）等，且大部分都是接種過後兩劑疫苗仍突破性感染，幸好大部分藝人宣布隔離休養一周到一個月不等時間後都一一康復，劉在錫與柳熙烈的公司近期公告表示之後會立刻回到工作崗位，感謝眾人關心。

而韓國政府本月6日起宣布實行為期4星期的「新冠疫情特別防疫措施」，要求首都圈及非首都圈之私人聚會限制人數減少到6人和8人，並呼籲民眾擴大使用「防疫通行證」，也就是新冠疫苗接種證明或PCR檢測證明，要求須有上述證明才能出入公眾場合，盼以此控制住疫情。