一名越籍女子阿欣（化名）將年僅11歲的女兒暫時託付給侯姓男友，未料侯男在阿欣女兒的晚餐裡摻入毒品，趁其昏迷時性侵，還威脅對方「妳吃飯錢誰給的？」刑事部分，高雄高分院二審維持判8年6月；民事部分，高雄地院判侯男要賠20萬元。均可上訴。

檢警調查，侯男與阿欣為男女朋友，阿欣與11歲女兒一同在高雄租屋，而2018年3月間，阿欣因故要返回越南5天，囑咐侯男幫忙照顧女兒幾天，沒想到侯男在阿欣女兒的晚餐中摻入含有四級毒品的不明藥物，待其昏迷後強行性侵。

阿欣女兒因感覺到疼痛而驚醒，親眼目睹侯男正在侵犯她，卻因藥效未退而再次睡著，阿欣女兒清醒後立刻向友人求援，最終阿欣委託另名越南同鄉暫時照顧阿欣，由阿欣的學校獲悉後立刻報警處理，全案才首次曝光。

刑事部分，高雄地院一審，依對未滿14女子犯以藥劑強制性交罪，處侯男有期徒刑8年6月，經侯男上訴，高雄高分院二審維持原判。

民事部分，高雄地院法官認為，阿欣女兒事發當時僅11歲，案發後產生創傷後壓力反應，在精神方面承受極大痛苦，認為求償60萬元為適當，而阿欣女兒已受領犯罪被害補償金40萬，經扣除後，可請得20萬元精神賠償金。可上訴。

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