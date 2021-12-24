先天性聽覺障礙的許樂，是台灣田徑界冉冉升起的一顆超級新星，生性樂觀的她8度超越世界聽障紀錄，今天擊敗了舉重汪凌蓁與田徑張博雅，獲頒最佳運動新秀獎。

現年18歲的許樂，去年12月在全國田徑錦標賽女子100公尺跨欄項目跑出13秒19成績，改寫了烏克蘭女將莎波瓦洛保持的14秒20世界聽障紀錄。

笑容甜美的許樂，今年2月獲得承認，成為繼鄭照村之後，台灣田徑界第二位在國際田徑場上獲得紀錄認可的選手，而許樂的13秒19成績，也列入台灣田徑成人史上第三傑紀錄，甚至比上屆亞運金牌13秒20成績還要出色。

許樂的出色表現讓她有機會代表中華隊參加明年杭州亞運，教練簡慶宏認為，許樂天生樂觀開朗的性格讓她勇者無懼，只要能夠堅定目標就能勇往直前。

許樂表示，「感謝家人一路陪伴，我會秉持著這份精神持續不斷努力，也期許自己能在接下來的比賽跑出最好成績。」