24日日股中，權值科技類股表現較佳，不過耶誕節前交投清淡，日經指數收28782.59點，跌15.78點或0.05%。東證收1986.78點，跌2.65點或0.13%。

立花證券認為，假期在即市場交易量減少，早盤日經是靠著大型科技類股拉抬才上漲。同時，日股波動也小很多，但隨著外資陸續歸隊，日股可能才會有所表現。

半導體機台製造大廠東京威力科創漲1.2%，空調製造商大金工業漲1%，醫療服務平台M3也漲1.15%。

東證指數被下跌2.16%的電信業者NTT，以及下跌2.31%的三菱電機給拖累。

日本雅虎Z Holdings漲1.3%，在日經中表現還算不錯，同時，電子公司Screen Holdings漲2.82%，工業工程包商Hitachi Zosen也漲2.55%。

至於川崎汽船跌2.01%，在日經中表現不佳，日本3大保險業者之一的損保控股也跌1.91%。