法國和義大利在周四呼籲修改財政規則，讓各國留有更大餘地進行投資，並讓27個成員國在疫情後時期能更走向綠色投資。

歐盟的財政規則為政府赤字和債務設下限制，希望能藉此保障歐元的價值。但是這些規則已經變得越來越複雜，歐盟正在考慮如何修改它們，以適應新的經濟環境。

然而現在面臨主要挑戰是，如何在不扼殺成長的情形下，去削減疫情時期激增的政府債務，以及如何為對抗氣候變遷所需的大規模投資去提供誘因，另外也要為增加供應鏈的安全，提供投資激勵。

義大利總理德拉吉(Draghi)和法國總統馬克宏(Macron)在一篇聯合聲明中說，無疑地我們需要降低負債水準，但是不可能指望透過增稅或是削減社會福利支出來達成。兩位領導人的策略是透過結構性改革來控制當前的公共支出，歐盟的財政規則也不應該阻擋必要的投資。

目前歐盟要求各成員國年度財政赤字不應高過GDP的3%，國債不應超過GDP的60%。但由於新冠疫情持續，歐盟暫停執行該規定。目前德國的財政政策較為保守，反對對現有歐盟財政規定的修改。

法國還表示，歐洲應該將一些關鍵項目的生產移到歐洲，以確保歐洲經濟主權。因為新冠疫情導致的供應鏈中斷，例如在藥品和晶片領域，對歐洲具有破壞力。