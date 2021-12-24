病友們自己手作聖誕帽，訓練手部動作。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

小兒科團隊特別準備聖誕小禮物送給小朋友。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

配合耶誕節到來，苗栗大千醫院愛腦友腦中風團隊24日特別規劃耶誕手作及走秀活動，邀請病友及家屬一同製作耶誕裝飾並親自走秀展示，不少病友直呼「第一次體驗走秀表演，真的是新奇又有趣！」。另外，小兒科團隊也準備耶誕小禮物及快閃活動，讓小朋友感受耶誕節的歡樂氣氛，消除看診的緊張與不安。

大千醫院神經內科主任林奕夫表示，今年團隊規劃的腦中風病友會，先邀請營養師與病友分享冬天進補的注意事項，再由復健科職能治療師帶病友手作耶誕裝飾品，訓練大家手部動作，最後再穿戴自己手作的裝飾來走秀，幫助病友增加大動作的活動力。

針對腦中風病人冬令進補的方式，大千醫院營養師江仕峯建議可遵循下列方式，1、均衡攝取六大類食物，進補時除了肉類之外，蔬果補充也是非常重要的，同時也要選擇新鮮食材、少吃加工類食物。2、注意油脂及調味料的使用，可將肉去皮、湯品去除浮油，把握少油、少鹽的原則。3、搭配適度運動，幫助穩定控制三高及體重。

除了腦中風團隊的病友會之外，大千小兒科團隊也特別規劃耶誕活動，不僅每位醫師與護理師都配戴耶誕飾品，也準備許多小禮物送給看診及打疫苗的小朋友，並進行快閃活動，為小朋友們製造耶誕驚喜、歡度佳節。