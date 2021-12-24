藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉性侵風波，在各界關注下，24日透過律師發表聲明，主張自己清白。作為「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館承辦方，台北市立美術館（北美館）館長王俊傑24日則重申，「在事件未明朗前，台灣館相關展務將暫緩」。

王俊傑不諱言，威尼斯雙年展明年開幕時間是4月下旬，「依時程，1月中旬作品就要啟運，臨時不太可能選出另一個藝術家，這是現實狀況」是否意味著在狀況未明及時間不充足的情況下，台灣館將缺席明年的威尼斯雙年展？王俊傑表示，目前確實只能暫緩所有展務。

除了待檢調的調查結果，北美館也在接獲相關訊息後，已立即成立專案諮詢委員會，成員包括律師、性平家家、台灣館藝術家提名委員代表、館方代表，共同商議後續事宜。是否有備案或在調查未明的情況下缺席，王俊傑表示，最晚也需在1月份有較具體的方案，不論後續如何進展，原訂3500萬的台灣館預算，仍已執行了部分而不可逆。

王俊傑表示，對於撒古流的代表性引起外界疑慮，館方過去提名人選勢必從藝術層面考量，很難就私領域作調查，也希望值此之際，藝術圈與藝術家也共同檢視在藝術之外，對私領域道德上是否應更為謹慎。對於此次風波對台灣於國際形象，王俊傑不諱言：「確實有影響」也仍希望司法調查有進一步的結果。