霧峰分警結合霧峰北勢里，舉行「溫馨冬至世代傳情」及「反毒防詐騙宣導」活動，分享案例並提醒因應作法。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

傳承傳統民俗，霧峰分警結合霧峰區北勢社區發展協會、北勢里辦公處、光正國小於日前在北勢里活動中心舉行「溫馨冬至世代傳情」活動，由社區阿公阿嬤教導小朋友如何搓湯圓及煮湯圓，分局也同時進行「反毒防詐騙宣導」分享案例並提醒因應作法。

日前冬至剛過前，霧峰北勢里，找來社區阿公阿嬤及社區小朋友們齊聚一堂，一起搓湯圓、煮湯圓，一對對稚嫩的小手，搓湯圓逗趣的模樣，讓公嬤們笑得合不攏嘴。

而煮湯圓之餘，霧峰分局準備了多功能小風扇以及運動毛巾等精美宣導品，以九宮格、立體拼圖等方式，多元化宣導假冒公務機關詐騙、猜猜我是誰、拍賣購物詐騙等詐騙手法，以及案例分享並提醒因應作法，也介紹各種毒品及新興毒品種類、對人體危害情形及如何去判別。

政府當前治安重點工作是「安居反毒」及「防詐騙」，霧警透過有獎徵答，贈送精美小禮物的方式，加深參與民眾對「認識毒品公害」、「住戶涉毒特徵」及詐騙集團常用手法的印象，尤其現在新興毒品，包裝越來越精美，與一般零食相似，提醒民眾一定要注意別別。

警方指出，期望結合志工、義警、民防、守望相助隊、社區大樓管委會及保全等民力加入反毒團隊，掃除藏身社區毒害，建立互信友善通報網絡，讓整個活動受到里民認同。

霧峰分局長李建興表示「警力有限，民力無窮」，警民一定要合作，藉由相關宣導活動，讓社會大眾共同參與犯罪預防議題，全民一起加入打擊犯罪行列，共同營造健康、無毒的安全社區及校園。