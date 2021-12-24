民進黨團今天將攸關竹竹合併升格的「地制法修正草案」逕付二讀，國民黨不滿佔領議場抗議，經朝野協商，民進黨團同意撤回該案，同時提復議以加速該案審查速度。國民黨文傳會主委凌濤痛批，民進黨食髓知味，毫無悔過、反省之心，依然認為無論是預算案或升格案，都可以為一黨一人之私無視法律、踐踏法律。

凌濤強調，國民黨身為最大在野黨，絕對會堅守崗位、強力監督制衡，不會讓民進黨為所欲為，更要持續為台灣人民的荷包以及民主把關。

民進黨團日前將111年度中央政府總預算案逕付二讀，今天提出復議，回復到原各委員會審查階段，但須在本月底完成審查。凌濤抨擊，民進黨以多數暴力碾壓民主審議機制的惡劣行徑，引發社會譁然。

凌濤表示，連日來在國民黨與社會輿論的強大壓力之下，才終於阻止民進黨團總召柯建銘一意孤行的暴政，但民進黨卻又要脅在野黨必須限期審查，儼然將立法院當成民進黨政府的立法局，導致台灣民主嚴重倒退，又有何顏面再自稱為民主進步黨？

凌濤指出，國家總預算審議攸關人民納稅的血汗錢用途，更關乎國家發展與民生福祉，但民進黨審議預算作為之粗糙、草率甚至意圖略過實質審查的行為，已經嚴重戕害台灣的民主分權機制與法制程序，更有執政黨立委在朝野協商總預算時直接打盹昏睡長達數分鐘，根本未實質參與討論，難道這就是民進黨作為執政黨對待國家預算與人民血汗錢的態度？

凌濤說，民進黨操作逕付二讀又復議退回的舉動絕非「讓步」，而是原本就不該犯下的惡行，甚至依然以此要脅在野黨必須限期審查，儼然流氓行徑的作為，依然絲毫不尊重民主審議精神，更背叛民進黨自己原本堅持的「專業審查」、「委員會中心主義」等理念。