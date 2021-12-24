民進黨與日本自由民主黨24日將再次舉行「二加二」會談。日方與會人士日前已預告，此次會談會討論福島核災食品議題。日本是CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）主要國家，相當有可能以此威脅我方開放。對此，日前於反萊豬說明會擔任正方的台北市議員王鴻薇表示，很遺憾，她在公投說明會時說的「今日萊豬，明日核食。」完全命中，當今日核食即將發生，政府帶給我們的明日又是什麼？

王鴻薇補充，反萊豬等公投被否決未通過，當然會被視為有助重啟福島等5縣市核災食品進口，人民的食安將一步一步被民進黨作為政治利益出賣，經濟部長王美花昨天更是在立法院受訪說，政府的態度與萊豬一致，形勢將越來越險峻。

台北市議員王鴻薇在公投說明會時說的「今日萊豬，明日核食。」（台北市議員王鴻薇研究室提供／張立勳台北傳真）

她說，關於CPTPP，先是萊豬，後是核食，不斷傷害台灣人的食安底線，民進黨成了幫凶，幫著各國不斷踩線，「到底我們還要吃多少髒東西，才能換到蔡英文總統口中說的國際空間？」