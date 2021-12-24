1名20多歲女子因案被收容到苗栗看守所，所方得知她已懷孕20週，為讓她到更好的照顧，因而依規定向苗栗地檢署聲請停止羈押，23日獲法官同意停止羈押後，苗栗看守所長張龍泉晚間緊急調派公務車，並指派女性輔導員全程陪同她返家，暖心的舉動，讓女收容人及家屬再三感謝。

這名鄭姓女收容人因案收容在苗栗看守所，由於已懷孕超過20週，苗栗看守所基於讓這位女收容人能獲得完善的產檢等醫療照顧，因而依規定向苗栗地檢署聲請停止羈押，昨天獲裁定停止羈押。

原本鄭女應自行返家，但所長張龍泉考量鄭女有孕在身，基於人權及對生命的尊重及保護，緊急調派公務車並指派女性輔導員全程陪同，同時聯繫苗栗警察局派轄區警方人員協助後續轉銜工作。

張龍泉指出，法務部長相當重視且積極推動收容人出所復歸轉銜，讓收容人出所後順利平安回到家中，苗栗看守所落實辦理，同時也希望透過此舉溫暖收容人的心，讓她感受到社會的接納與溫暖，將來能重新做人，不再重蹈覆轍。