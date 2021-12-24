從事直銷、年收數百萬元侯姓男子趁越南籍女友返鄉，涉嫌對其11歲的女兒下藥迷姦。侯男當庭辯稱有性功能障礙又已結紮，反控少女交往複雜，但法官認為罪證確鑿，一、二審均判其8年6月。少女生父另替女兒求償60萬元，高雄地院判侯男需賠20萬元，可上訴。

侯男2014年與一名越南籍女子交往，2016年間，女子帶年僅11歲的女兒到高雄念國中，侯男則在三民區通化街某處租下套房供母女居住。2018年女子有事要返回越南老家5天，離台前把女兒託付給侯男，還請侯男接送女兒上下學。

沒想到，女子前腳才剛走，少女的惡夢立刻降臨。侯男先從不詳管道取得含有氯硝西泮（Clonazepam）的4級毒品，趁接少女放學時、偷偷摻入替少女買的晚餐。等少女回套房吃完飯，藥效發作、頭暈想睡時，侯男再返回套房，謊稱不明膠囊可舒緩練球的肌肉酸痛，再度餵給少女。少女吞下藥物後徹底陷入昏睡，遭侯男性侵得逞。

過程中，少女一度痛醒，親眼看見侯男正在逞獸慾，但不敵藥效再度昏睡。晚間少女醒來，發現自己遭性侵，立刻傳Line告訴男友「我想死，我剛被上了」。侯男知道紙包不住火，當時還故作震驚打給人在越南的女子表示女兒出事了，女子立刻透過在台越南女性友人帶走少女安置，數天後少女學校報警揭發此事。

少女指控侯男就是兇手，面對醫院精神鑑定時，表示自己遭侯男下藥昏睡，仍記得當時侯男對她性侵的過程，事後感到噁心、情緒低落且不斷做惡夢。為了避開侯男甚至不惜逃家，對陌生男性過度警覺恐懼，失眠長達一年多。院方評斷，少女罹患創傷壓力後症候群無誤。

侯男則極力撇清，強調自己曾看中醫、被診斷性功能障礙，根本無法性交，應該是曾反對少女就讀某校的挾怨報復。侯男律師也指控，少女床單上驗出其他男人的DNA，少女外陰部也無明顯撕裂傷，此外，少女求助友人時傳的是「笑中帶淚」的符號，表示當時心情愉悅，律師質疑少女指控漏洞百出。

一、二審法官判定少女遭性侵且罹患罹患創傷壓力後症候群，且認定少女並無誣陷侯男動機，均判侯男8年6月。少女生父另向侯男提民事告訴、求償60萬元，法官同意請求，扣除少女已領取犯罪被害補償金40萬元，判侯男需再賠償20萬元，可上訴。

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