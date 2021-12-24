藝人王力宏婚變扯出案外案，女星李妍憬爆料遭彈頭壓倒摸胸，沒想到遭反擊「你我高攀不起」，讓李妍憬氣到要求限定時間內道歉，彈頭則回嗆：「因為我其實懶的回你」，甚至指出兩人已經15年未見面，未料被李妍憬打臉說謊後，立刻道歉：「為了讓孩子，家人好，我深深致歉」。

彈頭稍早發文向李妍憬道歉，強調2人已經15年未見面，對於突然被公開評論感到錯愕，接著話鋒一轉表示：「因為我其實懶的回你」，更強調無端遭牽連，才用「自以為玩笑」的方式回應，對此，李妍憬轉發此PO文並Tag彈頭，接著直接打臉：「你務農是種檸檬嗎？我有賣過柚子歐！15年沒見？那錢櫃我是見到鬼了嗎？」

對此，彈頭在PO文底下留言道歉：「對不起，我錯了，請原諒，我有家人孩子，謝謝妳，我也跟黑人哥致上最深歉意，我錯了！請原諒我吧，有孩子，有家人，我認錯，我衝動發言，我錯了！謝謝您，麻煩您，謝謝女神！」接著二度留言：「讓社會多點溫暖，我們都有家人孩子，跟您們致歉，為了讓孩子，家人好，我深深致歉，對不起...我最後一次聊了」。

彈頭接連留言跟李妍憬道歉。（李妍憬臉書）

眼見彈頭再度道歉，許多網友紛紛留言狂酸：「不要一直拿家人小孩情緒勒索！一人做事一人當」、「你當年怎麼對人家，你最好求神拜佛你女兒以後不會遇到」、「你當年有沒有強壓過女方請你說明一下」、「笑死，一開始不要出來亂不就好了，臉好腫」。