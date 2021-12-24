富邦悍將24日正式公布完整教練團名單，新任一軍總教練丘昌榮正式披上富邦91號球衣，對於自己帶兵首年目標，他希望能夠帶領球隊將每場比賽打得精彩，更期許能在新球季就先拿個季冠軍，然後朝向總冠軍邁進。

富邦原本的總教練洪一中轉任顧問，一軍兵符由丘昌榮接掌。丘昌榮先感謝中信兄弟球團這幾年對他的栽培與照顧，再來感謝富邦球團給機會與肯定，「穿起這件球衣就是責任的開始，我也願意負起責任，帶領教練團與球員一起努力，創造最好的成績。」此外，丘昌榮也感謝家人也與勇氣，讓他再一次挑戰自己。

對於如何整合球隊，丘昌榮也有初步構想與藍圖，而他首重於「溝通」，目前他也已經看過球隊現有陣容，期許每個人從教練團到球員，從上到下都有良好的溝通，「期待球隊是有溫度，球員是有靈魂的。」

富邦陣中擁有許多旅外經驗的球員，但過去球隊內部氣氛問題一直存在，被問到如何整合「旅外幫」，丘昌榮幽默地說：「大家都是台灣人，不會特別貼上旅外標籤，大家就是教學相長、互惠的方式，多討論、溝通，大家都是來這邊工作打球，就像醫生也是要先了解、觀察，才能開處方，所以教練也是要這樣，先用眼睛觀察，才有辦法溝通。」

富邦之前取消秋訓，對於接下來休季的規畫，丘總表示，年輕球員會在明年1月3日會在新莊展開為期3周的重訓營，最後一週所有球員會集合，過完農曆年後展開春訓，春訓一、二軍分開練，一軍2月4日在新莊展開，5日則是二軍在嘉義市進行訓練，3月2日開始到南部做熱身賽調整。

會有如此安排主要因為人數過多，只有1個場地不敷使用，丘昌榮也說：「如果沒有準備好，即使是資深選手也是要從（陳）金鋒這邊（意指二軍）開始，大家要開始學會怎麼準備好自己，做一個真正的職業選手。」

對於轉披藍袍後的帶兵首年目標，丘總說：「一定要把球賽打得精彩，這是每天的目標，也期許自己、團隊，明年可以先拿到一個季冠軍，然後朝總冠軍邁進。」