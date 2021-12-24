新北市議會議長蔣根煌24日率領議員洪佳君、王淑慧等人及議會主管人員訪視轄內新北市特殊教育學校、新北市愛家發展中心、五股老人公寓、新北市愛樂發展中心、私立愛心育幼院及新北市家扶中心等社福機構，並致贈加菜金，寒冬送暖。

蔣根煌表示，新冠肺炎疫情讓很多民眾的生計受到影響，許多社福單位的財務狀況更是雪上加霜，然而這些重要的社福機構不僅幫助了很多身障朋友，也減輕了許多家庭的重擔，呼籲社會大眾能夠以實際的行動關懷並幫助弱勢族群。

除了長期關心的特教學校、愛心育幼院、唐氏症基金會及老人公寓外，蔣根煌一行人今年也訪視新北市家扶中心。蔣根煌說，少子化問題越來越嚴重，每個孩子都是寶貝，但卻有些小朋友沒辦法受到好的照顧，他感謝家扶中心長期投入弱勢兒童的救助，也承諾將為兒少爭取更多權益與福祉。

新北市家扶中心主委陳雪鳳除了感謝議會的關心也表示，給孩子魚，不如他釣竿，家扶中心希望可以給弱勢的孩子公平競爭的機會，除了社會大眾的慷慨解囊，也期待議會能在制度面給予更多的協助。