由NFTBoard（全球NFT指標告示板）與所投資的「鎂地藝術基金」發行首個NFT《古斯特與她的朋友》（GUST AND HER FRIENDS），將台灣一位6歲女童MIUMIU的系列畫作上架OpenSea，不到12小時後銷售一空，除了讓孩子的藝術被全世界看見，也讓創作者家人進帳近百萬元。

NFT堪稱2021年全世界最熱門的區塊鏈應用，而除了大人的收藏品以外，兒童的創意也值得透過區塊鏈永久保存。

NFTBoard共同創辦人暨內容長曾奕霖說，NFT不僅是未來資產的載體與所有權證明，對創作者來說，也是一個全新的舞台，讓創意與創作能被更多人看到，登上世界舞台。

曾奕霖表示，鼓勵父母讓孩子盡情創作，元宇宙是創作者的天堂，即便是小孩也能創造獨一無二的數位資產，而豐富的想像力將有如翅膀，將帶你在元宇宙中翱翔。

《古斯特與她的朋友》與市場上的大型項目不同，採用輕量商業模式，首波以限量10個稀有釋出，獨具收藏意義及價值。上架時，以0.2以太幣為售價進行標售，不到12小時即售罄，單日漲幅高達320％。未來也將發展出更多不同的「古斯特NFT」，同時規劃「古斯特」IP音樂會、IP遊戲與相關產品發行。

MIUMIU在4歲時就展現了驚人的繪畫天賦，常常將生活中的小故事化為創作靈感。每個「古斯特」都有自己特別的性格，例如愛吃糖、會蛀牙、愛討拍、淘氣，而每一個獨具藝術風格的「古斯特」，都是透過6歲的MIUMIU單純的視角所發想、創作的。

NFTBoard表示，只要在OpenSea購買《古斯特與她的朋友》NFT，就成為藝術元宇宙的贊助者之一。古斯特NFT所得其中的20％收益也將納入「META KIDS兒童藝術基金」，以鼓勵下一位孩童創造自己的藝術元宇宙角色，將創作能量延續下去，搭建美好豐富的孩童元宇宙IP。