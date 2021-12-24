縣長翁章梁與共同參與創作的長輩們合照。（張亦惠攝）

由在地藝術家楊海茜、何佳豫帶領緞繻社區長者和龍山國小學生，在竹崎公園搭起象徵竹崎起飛的「築起之翼」，24日正式揭幕。（張亦惠攝）

嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，首次結合鉤織、染布兩大工藝，下鄉前進社區與學校開課教學，由在地藝術家楊海茜、何佳豫帶領緞繻社區長者和龍山國小學生，在竹崎公園搭起象徵竹崎起飛的「築起之翼」，24日正式揭幕，連縣長翁章梁都直呼驚艷。

楊海茜是知名的鉤織藝術家，許多縣市都有她的作品，更多次榮獲國際大獎，楊海茜說，鉤織最重要的是線條、形狀和顏色，是有邏輯性的工藝，當下需要腦袋清楚及擁有顏色配置概念，剛開始先用手練習，長輩熟悉概念後再使用鉤針創作，創作過程也勾起許多長輩兒時的記憶，過程很有活力，也從他們身上學到很多不同的知識。

高齡81歲務農的劉通暠，從未接觸過編織，第一天上課就驚豔全場，鉤織速度很快就完成一件小作品，很不簡單，劉爺爺說，上課時大家一起聊天，老師邊教他邊做，過程很輕鬆，看到自己的作品展出很開心。

「築起之翼」以鐵架為主結構，編織、染布組合而成，文化基金會執行長陳尚雍表示，一開始的構想是因竹崎擁有得天獨厚的自然美景，想藉由作品傳達百姓築起山之翼，堅實的力量如山，幸福快樂如翼，「築起」音似竹崎，翼音同藝，象徵竹崎起飛，加速前進。這次藝術下鄉第一次有兩位工藝老師搭配，不管是鉤織、染布都有繽紛的色彩，也代表社區、學校的活化。

翁章梁表示，裝置藝術非常令人驚豔，顏色繽紛又具藝術感，藝術下鄉不論是透過話劇，或是參與裝置藝術製作，都是讓社區長輩、孩子有機會跟藝術家合作，這樣作品才更具生命力，也讓他們體會藝術創作其實不困難。