新冠疫苗追加劑及基礎加強劑今天起全面開放混打，但國內4種廠牌疫苗唯獨AZ未納入選項。而中央流行疫情指揮中心已和AZ簽訂500萬劑新合約，未來將如何運用？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近來有文獻指出AZ第三劑對於變異株有很好的效果，預計下周會請專家討論。

疫情指揮中心已於今年11月和AZ公司簽訂500萬劑新合約。陳時中表示，我們有選擇次世代疫苗，如果未來能夠發展出針對變異株更有效的疫苗，對我們來講是一件好事。他提到，近期英國牛津大學有發表第三劑AZ研究，對於變異株也產生很好的效果，這些都是在變動中的，大約下週會請專家小組研究一下。

目前國內追加劑開放混打莫德納、BNT及高端，但國內缺乏BNT兩劑混打高端第三劑的實驗數據，可否參考同類型疫苗（例如Novavax）的資料？陳時中認為，不同類型的疫苗混打，有一些基本數據可做參考，也有一些是我們專家的建議；如果民眾覺得不放心，打同一個品牌也是相當好，但現在混打的中和抗體效力是比較高一點。

聯亞公司昨（23）晚發布聲明指出，聯亞UB-612新冠疫苗第三劑試驗證實可對抗Delta、Omicron等變異株，呼籲政府重啟緊急使用授權（EUA）審查。陳時中回應，這是一個科學的事情，不是用新聞稿來講，並請聯亞把資料準備齊全後提出申請 。