國內第一家切入7奈米製程IC設計新創廠商創鑫智慧，宣布正式進駐新竹科學園區，鈺創(5351)董事長盧超群也大讚創鑫智慧在7奈米的HPC AI晶片研發，創鑫智慧自2019年成立以來，已開發完成多項先進AI技術並有多項專利部署。

創鑫智慧業務發展上，已成功授權IP給美國矽谷半導體設計公司外，今年4月更募資成功，取得國際資金與多家科技廠商的支持，後續將推出雲端推論加速晶片，並打造符合OCP(Open Compute Project)規範的DM.2模組，正式揮軍國際市場。

創鑫智慧董事長林永隆表示，人工智慧技術與應用蓬勃發展，對計算能力產生前所未見的需求，創鑫智慧致力研發高效能低能耗的人工智慧運算解決方案(Cloud AI Inference Accelerator)，進軍國際市場。

AITA聯盟會長暨鈺創董事長盧超群也讚許創鑫智慧以新創廠商之姿，率先投入台積電7奈米HPC AI晶片研發，也代表台灣從GSI(Giga-scale Integration)進入TSI(Tera-scale Integration)的高技術層次。希望台灣在半導體供應鏈的基礎上，也能開創出1 Trillion US Dollars的半導體智慧鏈。

創鑫智慧產品RecAccelTM N3000，晶片架構已透過RecAccelTM-FPGA的產品雛型驗證(POC)，以專有的AI模型壓縮演算法及軟硬整合的高運算平行度，一次解決雲端推薦系統運算特有的記憶體限制(Memory-bound)、推論時間限制(Inference-bound)與運算能耗限制(Energy-bound)，展現晶片Scale-up與系統Scale-out能力，大幅降低使用成本(TOC)。創鑫智慧自2019年成立以來，已開發完成多項先進AI技術並有多項專利部署。