工紙大廠榮成(1909)今日受邀召開法說，財務長暨發言人王瑞榮表示，2021年營運已走出「禁廢令」陰霾，目前兩岸工紙維持全產全銷狀態。未來3年規畫於兩岸持續擴增低碳造紙及綠色包裝產能，其中紙箱布局將有突破性大躍進，可望挹注未來成長動能。

榮成目前在兩岸設有4座造紙廠、12座綠色包裝廠、30座廢紙環保站。其中，彰化二林廠新增紙機產能已在7月開出，武漢綠色包裝廠11月投產、下沙綠色包裝廠12月完成擴產，目前尚有長沙綠色包裝廠籌備中。

隨著二林廠新紙機量產，榮成今年台灣造紙年產能增加3成至90萬噸，中國大陸維持295萬噸，使兩岸總產能年增6.94％至385萬噸。台灣及中國大陸綠色包裝產能則分別增加0.6億、2億平方公尺，使兩岸綠色包裝總產能年增28.7％至11.66億平方公尺。

展望後市，榮成規畫在湖北榮成新增1台紙機，並在台灣、兩湖及兩浙擴增綠色包裝廠，預期至2024年造紙及綠色包裝年產能，將分別較2021年增加45萬噸及7.15億平方公尺。王瑞榮指出，未來3年紙箱布局將有突破性大躍進，增加的61％產能將挹注未來成長動能。

對於中國大陸先前祭出「能耗雙控」限電措施的影響，王瑞榮表示，當時對榮成實際產能影響約4％。不過，當時廢紙需求因此措施而下滑、造成價格同步修正，但成品紙價仍持續上漲，整體狀況變化對榮成營運反而有利，目前兩岸造紙均維持全產全銷狀態。

至於中國大陸推動「禁塑令」及「媒改氣」政策，王瑞榮指出，媒改氣政策目前推動侷限於華南地區，同業可能因此進行廠區搬遷，榮成目前廠區尚未受此政策影響。而目前塑膠包裝約35％、紙包裝約35％，預期禁塑令推動可能使2025年的紙包裝需求增加500萬噸。

對於Omicron新變種病毒影響，王瑞榮表示，目前並未影響中國大陸廠區生產，將持續保持警戒、強化防疫措施因應。同時，集團透過建置太陽能電廠、改採固體回收物衍生燃料（SRF）鍋爐，預期未來3年可明顯見到減降排碳效果。