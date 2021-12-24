漢達(6620)美國時間12月23日接獲美FDA通知，治療多發性硬化症的505(b)(2)新藥，TascensoTM ODT 0.25mg(即HND-020 0.25mg)通過美國FDA新藥申請(New Drug Application NDA)審查，取得最終核准(Final Approval)。

漢達生技創辦人暨董事長劉芳宇博士表示，FDA在耶誕節前夕送給漢達一份最棒的耶誕禮物，TascensoTM ODT 0.25mg取得取得最終核准(Final Approval)，對授權談判增添一個重要籌碼，並可加快未來國際授權的進度。短期內漢達將先以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，透過強而有力的經銷夥伴，推動TascensoTM ODT 0.25mg在美國成功上市銷售。

陳俊良總經理說，隨著漢達的505(b)(2)新藥的研發進程不斷地推進，營運佈局逐步開花結果，明後年將會是漢達的「成果收割期」。對未來產品在美國及其它地區成功上市銷售深具信心，目前已有數家國際藥廠正在洽談授權合約，一旦成功，即可獲取可觀簽約金與銷售分潤，未來幾年公司獲利值得期待。

TascensoTM ODT是改良諾華製藥(Novartis)的暢銷藥品「Gilenya Capsules」，漢達以獨立研發之藥物製劑技術將Gilenya原本吞嚥困難的膠囊劑型改良為易吞嚥服用、不具苦味且具較佳安定性的口溶速崩劑型。

據諾華製藥2020年年報刊載資訊，Gilenya在2020年全球市場銷售金額為30.03億美元(美國市場15.62億美元，美國以外市場14.41億美元)。