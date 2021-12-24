立法院會今天三讀通過「就業保險法」、「軍人保險條例」、「志願士兵服役條例」、「公教人員保險法」等部分條文修正草案，父母得同時請領育嬰留職停薪津貼。

現行法律規定，父母同為被保險人者，應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之。勞動部長許銘春日前在審查會說明，照顧子女是雙親共同的責任，為讓津貼申請更符合被保險人需求，行政院提案刪除該規定。

三讀條文明定，育嬰留職停薪津貼以被保險人育嬰留職停薪之當月起前6個月的平均月投保薪資60％計算，於被保險人育嬰留職停薪期間，按月發給津貼，每一子女合計最長發給6個月，同時撫育子女2人以上之情形，以發給一人為限。

國防部人事參謀次長室次長李定中中將在審查會上表示，這次修法是配合政府「建構安心懷孕及友善生養環境」的政策指導，提供國軍官兵完善且具有彈性的育嬰留職停薪申請制度，鼓勵雙親分擔養育責任。

銓敘部長周志宏在審查會時也表示，行政院5月6日於院會報告政府「少子女化對策—建構安心懷孕友善生養環境」政策，配套開放夫妻同為被保險人且同時申請育嬰留職停薪時，可同時請領同一子女之育嬰留職停薪津貼，且各職域社會保險被保險人均一體適用。