韓國央行於24日表示，可能會在下個月中旬再度升息來對抗通膨。KOSPI不受此升息消息影響，又重回3千點大關以上。KOSPI收3012.43點，漲14.26點或0.48%。同時，韓元也走升。

Kiwoom證券表示，韓股走高另個原因是美國經濟數據穩定，消費者信心改善，新屋銷售量增加，以及耐久財訂單超乎預期。

韓國央行24日指出，因為通膨大漲等多項不利經濟成長的因素，2022年將會再適度修正貨幣政策。市場認為，韓國央行變鷹派表示還會繼續再升息。

政治消息方面，韓國政府於24日宣布，因涉及貪汙目前正在服刑22年的前總統朴槿惠，已獲現任總統文在寅的新年特赦，表示朴槿惠可重獲自由之身。

三星電子漲0.75%，SK海力士漲0.39%，現代汽車也漲3.11%。至於化妝品業者AmorePacific跌0.85%，LG化學也跌2.05%。外資方面，共買超1890億韓元。

美元兌韓元在1186.6價位附近，韓元升1.3元。