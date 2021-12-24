大S（徐熙媛）日前宣布與汪小菲結束10年婚姻，儘管雙方強調和平分開，男方婚內出軌的消息卻從沒停過，汪小菲和媽媽張蘭都嚴正否認，還是多次被捕捉到，他和身價破億的25歲女演員張穎穎出雙入對，如今又爆出張蘭早就知道張穎穎的存在，還曾3人一起出遊。

有網友挖出張蘭9月和汪小菲登山的影片，當時她誇兒子會帶媽媽出遊，越來越有擔當，雖然畫面中只有汪小菲，卻很快有網友挖出張穎穎其實也在場，還和張蘭拍下合照，汪小菲和張穎穎更疑似情侶穿搭，全是一身黑的裝扮搭配白鞋，畫面曝光後立刻引起公憤。

張蘭和汪小菲去爬山，張穎穎其實也在現場。（圖／翻攝微博）

網友紛紛怒批張蘭：「責任、擔當，帶著小三一起出遊」、「婆婆幫兒子外遇打掩護」、「這對母子，實在讓人看不下去了」、「自己都跟兒子的小三一起爬山拍照了，還說大S是她永遠的兒媳，吐了」、「他媽又在直播高談闊論了，說她兒子是紳士，送女員工回家」。

張穎穎和汪小菲的同款項鍊，張蘭也有一條戴在身上。（圖／翻攝微博）

事實上，大陸八卦媒體「推理君江小宴」今曝光汪小菲和張穎穎一起回家過夜的照片，然而先前緋聞傳出，汪小菲才發律師函喊告，張蘭也在直播時多次為兒子說話，引起網友一面倒嘲諷：「張蘭這次會怎麼替兒子說謊」、「心疼敬佩大S，一句不說直接離婚」，張蘭和張穎穎的合照曝光，又再掀起網友怒火。