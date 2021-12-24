網通廠建漢（3062）24日召開法人說明會，總經理吳忠和指出，建漢今年雖然訂單優於去年，但受新冠肺炎影響，導致主晶片缺料及客戶新產品導入時程延遲，以致無法如期達交。

吳忠和強調，雖然新冠肺炎造成供應鏈斷鏈，並直接造成通貨膨脹、海運塞港及原物料上漲等問題，致身為系統廠的建漢受到很大的影響，可是建漢還是將Wi-Fi 6E和光纖路由器等新產品順利導入量產，但由於主晶片交期過長，仍無法滿足客戶的需求，只能寄望疫情和缺料能夠儘快獲得解決，讓生活回歸到疫情前，並讓公司恢復正常營運！

建漢強調，未來將聚焦在次世代通訊產品，包括10G PON(光纖)、Wi-Fi 6/6E、5G FWA(固定無線接取) 和LEO(低軌衛星)，並朝向全方位的網路連接供應商轉型，儘快達成寬頻、高速的全世界覆蓋，包括地底的PON到地上的WiFi再到天上的5G和太空的衛星通訊都要儘速打通，從而讓建漢轉型成一個由地到天再到太空的無縫隙連結網路通訊公司。

建漢不諱言，在轉型過程中，營運勢必會面臨兩大課題，包括「速度的提升」以及「達到零死角的全面覆蓋」!目前建漢既有的衛星寬頻產品佈局已從GEO(地球靜止軌道衛星)延伸到LEO(低地球軌道)，建漢強調，新推出的LEO衛星寬頻產品不僅能讓用戶突破地域限制，提高傳輸速度及降低延遲，使應用面可以更深、更廣，也可以達到全球的覆蓋，對於全球仍有近40％未有網際網路服務的地區而言，是一大佳音。

因應全球疫情持續影響，造就了新的生活及工作型態，同時更加速推進企業數位化及雲端化發展，建漢表示，未來將持續堅持新品開發及市場推廣，進而提供高品質無線傳輸之用戶體驗，讓科技將家庭與企業、生活與工作和物聯網等應用緊密結合，為公司創造新的增長動能，以符合時代的潮流及需求。