凍抹條！台灣知名寢飾品牌「奧斯汀寢飾」董事長孫連禧，今（24）日在「奧斯汀寢飾驚賣會」登場前指出，受到近年來工資上漲逾一成，天然原物料如羽絨、蠶絲及乳膠等平均上漲兩成，在萬物皆漲價下，已經3年未漲價的奧斯汀寢飾也撐不住了，宣布自2022年3月起，寢飾商品將全面調漲15％，以反映成本。

奧斯汀寢飾今年5-9月受到疫情影響，年營收預估萎縮近三成，孫連禧因此鼓勵全台近300家百貨、門店經銷通路，轉型販售旗下的健康蔬果系列品牌「A.Zing」，結果賣出好成績，疫情期間銷售逼近5000罐。

趁著年終衝業績、拚現金！奧斯汀寢飾每年在台中工業區舉辦的「奧斯汀寢飾驚賣會」，多年來已成為中部一大盛事。今年奧斯汀寢飾廠拍活動，自12月25日至2022年元月2日展開，搭配振興五倍券特別推出「五倍券加碼換領現金券」，1000元現金券換1100元、5000元換5500元，現金券還可抽「每日驚爆物」，以及排隊商品「美國棉厚枕套」只要1元銅板價，每日限量250個，每人限購1個。

此外，全場精品區優惠再加碼，滿5888現折888；驚賣會全區再現折，消費滿5000元現折300元，滿1萬現折700，滿2萬折2000，滿3萬折3000。

孫連禧強調，寢具的趨勢逐漸從單純保暖舒適，進一步升級為講求機能保健的訴求，奧斯汀寢飾也在新材質的開發中不遺餘力，特別推出「奈米陶瓷智慧機能纖維」，添加在產品內棉，讓消費者有感舒適體驗全面升級。

奧斯汀寢飾廠拍驚賣會好康活動內容，防疫期間做好實名制，填寫會員資料還可參加6尺加大高級名床免費送；單筆消費滿2000元，即可參加「前進花東三天兩夜旅遊券」抽獎活動，有機會免費遊花東；此外，今年滿額贈好禮全館滿1500元、3000元、6000元、9000元，即可獲得年度贈禮。

奧斯汀寢飾為感謝老顧客的支持，好友回娘家「奧斯汀粉絲感謝禮」，憑卷即可以感謝價99元，購買原價640元的美國棉「SNOOPY趴趴枕」；活動期間，消費滿3000元（含）以上， 刷中信卡可享3期分期0利率；單筆消費滿5000（含）以上，寢具宅配免運。無法到現場挑選的民眾，官網線上同步特賣，官網加入會員還可線上領券100元於線上消費折抵。