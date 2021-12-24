蔡英文總統（左三）參訪智駕車。（曹婷婷攝）

由科技部負責打造的資安暨智慧科技研發大樓，今天下午舉行啟用典禮。（曹婷婷攝）

由科技部負責打造的台南歸仁沙崙資安暨智慧科技研發大樓，今天下午舉行「資安．智慧．大南方」聯合啟用典禮，蔡英文總統出席致詞表示，今天要特別感謝「一個人」，整個沙崙智慧綠能科學城建設快速到位，催促政府不斷往前走的是來自民意壓力，「王定宇站起來」，她笑稱，「就是他常常挾著民意威脅我們快一點」，蔡英文強調，民主社會，民意就是政府努力的動力來源。

蔡英文指出，全球競爭壓力一天比一天大，壓力隨之而來的是機遇，世界都在看台灣民主發展及高科技產業供應鏈穩定供給，政府扮演急行軍，推動沙崙為綠能、資安重鎮，成為大南方發展「腦袋」，未來將進一步成為亞太地區重要資安科技產業發展基地。

蔡英文說，沙崙智慧綠能科學城是政府「五加二」產業創新推動方案之一，目標為打造創新產業、建構智慧生態城市，並促進南北區域平衡、增加南部發展機會。其中，由科技部負責的資安暨智慧科技研發大樓，其三大發展主軸為智慧交通、智慧健康與智慧生活，希望能結合國際級廠商，將沙崙這裡形塑成台灣重要的資安暨智慧產業聚落，並進一步成為亞太地區重要的資安暨智慧科技產業發展基地。

她也期待，今天資安暨智慧科技研發大樓正式啟用後，能引領台灣的資安、智慧交通、智慧健康、智慧生活及新創產業大步向前邁進，闖出新的一片天空。

行政院科技會報副召集人及科技部長吳政忠指出，隨著雲端、5G、物聯網快速發展與廣泛應用，元宇宙來臨，包括自駕車、智慧醫療及各種智慧科技讓我們的生活越來越便利，逐漸促成數位轉型及社會生活型態轉變，同時凸顯資訊安全的重要性。

他說，資安暨智慧科技研發大樓鎖定資安與智慧科技同步並進，希望將台灣建設成亞太地區重要的資安暨智慧科技產業發展基地，同時促成南台灣新創產業蓬勃發展。