據新華社報導，為滿足廣大媒體記者需求，借鑒以往奧運會媒體服務慣例，北京冬奧會期間將設立2022北京新聞中心，主要服務於2022年北京冬奧會非註冊但具有正式記者身份的媒體從業人員。相關記者註冊報名工作將於明天（12月25日）上午10時全面啟動，屆時，2022北京新聞中心官方網站同步開通。

考慮到當前國際疫情形勢依然嚴峻，為確保北京冬奧會順利召開和城市安全，此次2022北京新聞中心接待原則為：非必要不邀請外國臨時來京記者，以常駐北京的外國記者為主；非必要不邀請港澳台臨時來京記者，以駐點記者、駐大陸記者為主；大陸國內媒體以中央媒體和地方主流媒體為主。

2022北京新聞中心將設在北京國際飯店會議中心，服務時間為2022年2月1日至20日，將向非註冊記者提供符合奧運會舉辦城市規定的、符合國際慣例的新聞信息服務和媒體公共服務。

記者註冊報名截止時間為2022年1月10日上午10時。報名方式為網上報名。記者可登錄2022北京新聞中心官網（http：／／www.2022bmc.cn），完成信息填報，申請註冊。填報內容包括記者身份信息、所屬新聞機構證明、全程新冠疫苗接種證明等。