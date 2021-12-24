大呷麵本家董事長劉世欣邀請大甲高中師生至麵本家工廠參訪。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

大呷麵本家董事長劉世欣邀請大甲高中師生至麵本家工廠參訪。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲高中在110年度全國技藝競賽獲5個優勝再創佳績，校友、大呷麵本家董事長劉世欣獲喜訊後特邀師生24日至麵本家工廠參訪，除了親自導覽製麵流程及文創商品發想與轉型外，更親手煮麵溫暖學弟妹的心，同時分享求學時期經驗和對人生規劃的心得，串起二代職人的情感。

大甲高中在110年度全國技藝競賽中再創佳績，參賽的高三學生共獲得5個優勝，包括家事類內設計職類2座(313班歐霖潔、吳曼君)，商業類商業廣告1座(312班陳佩妤)，電腦繪圖1座(312班王重元)及程式設計1座(311班林辰蓁)。雖然今年高三專門學程(職業類科)學生不到百人(92人)，但技藝競賽獲獎5人，成績結果十分優異。

劉世欣得知學弟妹在師長在技藝競賽的優異表現，特別邀請師生在耶誕節前夕至麵本家工廠參訪，為感念求學時期學校師長的用心栽培，除了親自導覽製麵流程及文創商品的發想與轉型，更藉此機會親手煮麵，溫暖後輩學弟妹的心，分享求學時期經驗和對人生規劃的心得，可說是串起二代職人的情感。

劉世欣是大甲高中第33屆校友，也是美工科第二屆畢業生，當年在校求學時表現十分優秀，因熱心服務、心地善良，高中三年都被推選擔任班長，之後前往當時國立藝專(現今台藝大)就讀美術相關科系，學成後在袖珍博物館擔任副館長多年，之後返鄉協助，把美學孕育學以致用，將傳統經營的麵條廠轉型為高端文創品牌，成為地方特產之一。

大甲高中校長蕭建華表示，學校重視學生能適性揚才多元展能，綜合高中的精神是高一統整試探，高二分化，高三專精，學生在高一經過學程探索後在高二選讀學術學程及專門學程，專門學程學生從高二開始學習專業科目，相較於技術型高中從高一接觸專業科目，甲中的學生雖然起步比較晚，但學生有如此優異成績。

大甲高中在108年及109年度更分別訓練出3位及2位金手獎，蕭建華特別感謝專門學程老師卓慶良、陳欣妤、林榆茜、紀宏源及林秋萍的辛勤指導，也說明了學生經過試探分化後更加確定自己的志趣，可說是適性揚才的展現。