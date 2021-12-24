今年運動精英獎競爭最激烈的就是最佳男運動員獎了！「鞍馬王子」李智凱、「柔道男神」楊勇緯、射箭男團銀牌湯智鈞、高球好手潘政琮，最終由楊勇緯以1票之差擊敗剛完成終身大事的東奧體操鞍馬銀牌李智凱，成為整個頒獎典禮最大亮點。

110年體育運動精英獎重頭戲就是最佳男運動員獎，入圍的4位選手都在東京奧運有出色表現，但湯智鈞受限於男子射箭團隊，與其他三位入圍者相比就弱了點，潘政琮在獲得最佳運動精神獎後也就退出了競爭行列。

最終由李智凱與洋勇緯之間展開對決，楊勇緯在金牌戰與日本名將的對決戲碼至今仍歷歷在目，楊勇緯最終惜敗的鏡頭讓國人非常不捨，李智凱的「湯瑪斯迴旋」享譽國際，無奈還是敗給了楊勇緯，成為本屆頒獎典禮上的遺珠之憾。

楊勇緯表示，「很開心獲此殊榮，每一位選手在通往奪牌的過程中都非常辛苦，很感謝教練能幫助我在這條路走出好成績，我會繼續在國際舞台上努力爭取好成績。」