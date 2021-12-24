年底一到，不少公司開始忙著辦尾牙，有網友好奇詢問，「尾牙出現哪一道菜會讓你最不爽」，意外引起網友討論，不過在眾多留言中，喜宴的熱門菜色「炸湯圓」也被點名，讓人相當意外。

有網友在臉書社團《靠北餐廳2.0》發文詢問，「尾牙出現哪一道菜會讓你最不爽」，意外引起網友討論。不少網友直接點名，「米粉湯很瞎」、「蔥炒飯，還是大飯店招待的」、「上市公司的尾牙，場地就是自己公司，吃油飯、麻油雞、炒米粉、清炒高麗菜，一桌約2000元左右」、「蘿蔔糕五片，十人分著吃」。

不過讓人意外的是，在眾多留言中竟出現喜宴熱門菜色，「炸湯圓」、「炸小湯圓沾花生粉吧」、「花好月圓」、「炸紅白色小湯圓」，不少擁護者則認為這道菜色很美味，而且也相當應景，在這種場合很常見。

自從疫情延燒，許多公司配合防疫規定而暫時取消尾牙活動，有網友無奈表示，「有辦尾牙的公司，就已經比上不足，比下有餘了」、「我已經三年沒吃過尾牙了，出什麼菜都可以」、「任何一樣都總比沒有半樣來的好」、「有尾牙就感恩了」。