新竹市一名徐姓老翁在家中休息時，突然一名男子走進屋內，以台語寒暄幾句後，誆稱徐翁兒子向他購買電腦，貨款還差1萬1600元，還用熟練的演技假裝打電話給徐翁兒子說「電腦送到囉！」讓徐翁信以為真，全家湊出貨款交給男子。但徐翁兒子返家後，才得知根本是詐騙一場，且筆電還是報廢品。警方已鎖定詐騙男子查緝中。

一名陌生男子於日前帶著包裝好的報廢爛電腦，大搖大擺走進徐翁家中，用流利的台語裝熟，並表示徐翁的兒子向他購買一台筆電，需要收貨款1萬1600元，為了取信徐翁，還假裝打電話給徐翁的兒子告知電腦已到貨，逼真演技讓徐翁信以為真，與家人湊得1萬2000元準備付款。

男子得手現金後，找了300元便快步離開徐翁住家，徐翁家人眼見找錯錢，還大喊：「你只找300元，還有100元！」男子則大聲回應說：「我再跟你兒子算。」便消失無蹤，剩下徐家人拿著少找的百元鈔面面相覷。

徐翁兒子返家後，發現家人遭到詐騙，打開所謂電腦，竟然是報廢品，完全無法使用，氣得上網貼文告知大眾注意，稱快要過年了，詐騙、竊盜案越來越頻繁，請大家一定要小心，特別是家中老人。他怒斥嫌犯拿廢棄筆電進到家中聲稱是自己購買的電腦，要求長輩先付錢後就直接跑掉，非常可惡。

對此網友諷刺詐騙男子「打假電話演的跟真的一樣，被詐騙耽誤的演員」、「這太囂張了吧！直接闖人家門」。徐翁兒子返家後確認並無購買任何物品驚覺遭詐騙，檢具相關資料至派出所報案，警方調閱監視器追查並已掌握特定對象積極查緝中。