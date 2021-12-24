勞動部勞動基金運用局掌握國內超過5兆元基金，但其國內投資組前組長游迺文卻傳出遭檢舉指定特定券商作為基金操作、與券商多次飲宴等，為了杜絕弊案，勞動基金運用局從今年7月起廢止券商評核遴選機制，並且取消投信選擇券商分級制度。

勞動部勞動基金運用局局長蘇郁卿表示，過去基金局訂有國內往來證券商遴選作業規範，依照不同券商類別及條件，綜合評估經營能力、研究資源、服務質量等面向，每年遴選合格往來券商，但考量國內證券市場運作況及主管機關監理強度，今年7月廢止相對評核遴選機制，只要是符合所定資格條件，就可以申請成為基金局合格往來券商。

依現行條件，共有30家申請成為合格券商；蘇郁卿也說，至於就受託投信選擇交易券商部分，原訂有分級家數及比例原則，要求投信選擇下單的交易券商屬A及B級券商家數要達8成以上，但取消分級比例限制後，基金局也不再要求投信應事先提供選擇的券商名單，授權投信在合格往來券商名單內，專業審慎選擇並分散下單，基金局將加強注意受託投信下單周轉率情形及其研究報告內容。

蘇郁卿提及，近年國內委託的絕對報酬委任類型目標報酬率為近10年皆以平均殖利率加計2％為目標，為提升績效，今年辦理國內委外代操案時，主動調升加計基本點數，以加計2.5％為收益目標，可望節省基金管理費成本外，也能提高基金長期穩健獲利。