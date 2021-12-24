茂谷柑是本次外銷新加坡的主打明星商品。（周麗蘭攝）

隨著疫情較獲控制，國內外商家紛紛恢復營業，旅遊市場的需求量升高，雲林縣府、縣農會攜手農產貿易商外銷雲林農產品到星馬，24日又封櫃17公噸高麗菜、紅蘿蔔、西芹、柳丁、茂谷柑外銷至新加坡，其中茂谷柑禮盒是主打明星商品。

位於西螺鎮的宜捷威農產有限公司今年初在縣府農業處媒合下簽署合作契約，今年以來陸續出貨120公噸的雲林農產品到外國，包括高麗菜40公噸、西芹達50公噸，目前進入盛產的柳丁也已出口20公噸。

農業處長吳芳銘表示，各地旅遊人數也逐漸回溫，趁機把雲林農產品推銷出去，以搶先取得後疫情時代的市場商機；這次訂單的另一個意義是，年末漂亮收尾，意味雲林蔬果在星馬市場站穩腳步。

縣長張麗善表示，雲林的茂谷柑今年（2021年）初才首次出口到星馬，獲得消費者認同，這次再以高檔水果禮盒形式搶進當地超市的農曆年檔期，首批接單出貨1200盒約2.4公噸。

張麗善說，她希望藉著農曆年檔期打開雲林農特產品的海外商機，宜捷威農產公司本月初也外銷一批「蒸氣花生」到新加坡市場試水溫，她期待能帶動更多優質農產品到全球市場。

宜捷威總經理林延蓉表示，雲林縣外銷的農產品以蔬菜居多，可說是母雞產品，下一步應該創造明星產品；在國外市場台灣的每一縣市都會有主打，以椪柑為例，明星產地是台中，但台中的椪柑產季趕不上農曆年檔期，今年首度以雲林的「茂谷柑禮盒」試水溫，讓國外顧客認知口味、甜度都不輸椪柑。