元旦唱國歌惹議 陳時中二度回應「這是個人榮譽」

總統府日前公布明年元旦升旗典禮國歌領唱名單，衛福部長陳時中也受邀，遭國民黨批評府方安排「有選舉考量」，要替他之前脫口罩唱歌爭議洗白。陳時中今天下午於疫情指揮中心記者會上回應，這是主辦單位邀請，能夠領唱國歌是個人榮譽。

連續兩天被問及元旦領唱國歌一事，陳時中昨（23）日表示「國歌是每一天都會唱的，不用特別準備」。

針對外界批評，陳時中今天再度回應，並強調3重點：第一，沒有所謂「脫口罩唱歌爭議」；第二，這不是府方安排，是主辦單位邀請；第三，能夠在元旦升旗領唱國歌，是我個人的榮譽。