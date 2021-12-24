美國總統拜登趕在聖誕夜前夕簽署了《維吾爾強迫勞動預防法案》，未來將全面限制新疆產品進口，大陸外交部針對美方此舉表示強烈憤慨，指責其「打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌」，企圖遏制中國發展，中方將視形勢發展做出進一步反制行動。

大陸外交部在其官方網站就拜登簽署《維吾爾強迫勞動預防法案》發表聲明稱，美方罔顧事實真相，惡意詆毀中國新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

所謂新疆地區存在「強迫勞動」和「種族滅絕」，完全是反華勢力炮製的惡毒謊言。新疆經濟發展和社會安定舉世公認，各族人民安居樂業有目共睹。美方反復借涉疆問題造謠生事，實質是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸淩，企圖破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展。

聲明指出，美國自身劣跡斑斑，就人權問題指責抹黑中國是滑天下之大稽。美國是販賣人口和強迫勞動的重災區，近5年來每年被販賣到美國從事強迫勞動的人口多達10萬。美國歷史上對印第安原住民犯下的反人類罪行早已構成事實上的「種族滅絕」。「強迫勞動」和「種族滅絕」這兩頂帽子還是美國留著自己戴最合適。

聲明說，涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。中方正告美方，利用涉疆問題搞陰謀詭計，阻擋不了新疆各族人民追求美好生活的堅定步伐，阻擋不了中國不斷發展壯大。美方行徑完全違背市場規則和商業道德，只會破壞全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際貿易秩序，損害美自身利益和國家信譽，純屬搬起石頭砸自己的腳。

這份聲明最後強調，涉疆事務純屬中國內政。中國政府和人民捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。我們奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用涉疆問題散佈謊言、干涉中國內政、遏制中國發展。中方將視形勢發展作進一步反應。