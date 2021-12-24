台中市坪林森林公園以「希望森林」為主題，透過耶誕樹帶來濃厚耶誕氣氛。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府建設局「爭妍show艷」計畫持續第二年，迎接耶誕節、跨年及春節，在全市12處重要公園及路口布置可愛主題燈飾，搭配去年度布展主題燈飾優化再利用，符合循環經濟效益變換，呈現不同風貌，用「光」揭開2022幸福序幕。

建設局長陳大田表示，「爭妍SHOW艷」首波在中央公園（遊客服務中心旁）、湧泉公園、中清路與環中路口及太原路三段與邱厝北巷口點燈，第二波秋紅谷生態公園打造「新（心）好幸福」，搭配耶誕市集帶給民眾跨年的歡樂氣氛。

坪林森林公園以「希望森林」為主題，耶誕樹帶來濃厚耶誕氣氛；台8線起點豐勢路口呈現「愉悅（魚躍）豐收」，藉由魚躍造型燈箱搭配稻穗燈飾，祈求新的一年豐收大躍進。

北屯兒童公園的「鶴歲新春」、沙鹿之翼路口「展翼翱翔」、台灣大道與環中路口「虎show台中」、台3線與中興路口「里好，你好」、三環路與甲后路口「向光」等主題也非常可愛有趣。

建設局以循環利用的經濟思維賦予城市美化新思維，每處都有不同氛圍及感動，讓城市住客、佳節返鄉及樂遊台中的朋友都能感受台中每日的精彩。

建設局指出，大台中重要道路節點及走春熱點種植多彩蒔花，並遍及山、海、屯區，佈植熱點公園32座、重要道路40條，如八二三公園、福星公園、新都生態公園、樂成公園、后里環保公園、豐原葫蘆墩公園等據點，以繽紛花朵點綴。

此外，還在五權西路、五權南路、台灣大道、市政路、崇德路、松竹路、北屯路、后神路、豐勢路、豐原大道、三環路、鎮南路、屏西路、經國路、沙田路、環河路、德芳路、德芳南路及文心南路等南來北往路段，沿線妝點非洲鳳仙、四季海棠、矮牽牛、一串紅、三色堇與日日春等應景草花，讓用路人在車水馬龍奔波停等之餘，欣賞日夜不同風貌的台中之美。