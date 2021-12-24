由於某些活動被取消或延後、消費者減少外食，以及在紐約市等最受疫情影響的地方，人手不足的事業被迫關門，快速傳播的Omicron新冠變種病毒已經開始影響美國經濟，但儘管如此，美國經濟不太可能因此脫離復甦軌道。

經濟學家們認為Omicron病毒可能拖累美國明年初的經濟增長力道，但現在就斷定其影響程度仍為時過早，即使Omicron可能是疫情爆發這將近兩年來傳播力最強的新冠變種病毒，但最終可能證明其嚴重性沒那麼高。目前看來，Omicron似乎不太可能阻擋美國連續第二年實現超乎趨勢的強勁增長。

南非和英國日前發布的真實世界研究結果顯示，Omicron病毒的染疫住院率較Delta病毒降低許多。

不過，穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家Mark Zandi仍預期短期內染疫病例激增將衝擊美國經濟，並將2022年第一季美國經濟成長預測從5%下修為2%。他表示，Omicron已經在影響人們的行為和企業的作為，並指出過去幾周以來，信用卡支出已見下滑。

由於病毒快速傳播，消費者也減少外食次數。根據餐廳訂位網站OpenTable所做的統計，截至12月23日當周，美國餐廳的內用人數較2019年同期下滑10%，亦較截至11月25日當周減少，當時的內用人數與2019年同期持平。OpenTable執行長Debby Soo表示，情況變快太快，與許多餐館原本指望在這個假期迎來的復甦相差太遠。

儘管如此，經濟的其他方面目前看來仍然如常。最新公布的數據顯示美國上周初領失業給付人數仍低於疫前水準。人力資源管理公司UKG副總裁Dave Gilbertson表示，到目前為止，我們尚未見到企業大量關閉的情況，各產業的客戶需求仍然強勁。

此外，美國人似乎對他們的假期旅行計畫也更加堅定。根據美國運輸安全管理局統計，隨著聖誕節即將到來，通過機場安檢的人數較去年大幅增加約1倍。周三的旅客總數較2019年同期、尚未爆發疫情時還多出約14.4萬人次，這樣的景象除了非常罕見之外，亦創下了旅客數超出疫前最多的記錄。

有些分析師認為，經濟報告要反映出Omicron造成的影響，可能還太早。

密西根大學消費者調查部門主管Richard Curtin表示，消費者信心在12月改善，但由於「採訪量太少」，無法確切了解Omicron造成的影響。他並表示，1月的消費者信心與支出可能因Omicron減弱，但現在要了解Omicron最終可能對經濟造成的影響仍為時過早。

由於感染數激增和政府的財政支持措施減少，部分經濟學家已經調降對明年初美國經濟和就業的增長預測。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）將明年美國經濟成長預測從4.4%調降至4.1%，並表示如果拜登總統的「重建美好未來」支出法案無法過關，那麼美國明年的成長率可能放緩至3.7%。

不過，穆迪分析首席經濟學家Zandi表示，雖然他預期明年初美國經濟成長將放緩，但也看好第二季經濟將迅速反彈，全年經濟成長率可望漲破4%，這表示與疫情爆發之前的那10年相比，明年美國的成長速度幾乎加快近1倍。