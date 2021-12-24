據路透引述消息人士報導，英特爾和義大利正加緊就一項80億歐元的投資案進行談判，希望在義大利建立一家先進半導體封裝廠。

英特爾先前承諾對歐洲進行800億歐元的半導體投資，如消息屬實，義大利將占其中的10%。

英特爾表示，正在與多個歐盟國家的政府領導人進行建設性的投資對話，但拒絕具體地就與義大利官員的對話發表評論，僅表示，目前的談判仍在進行中，而且是保密的，但會盡快宣佈。

據了解，在英特爾在歐洲打造超晶圓廠的計畫中，德國處於領先的位置，法國隨之在後。

消息指出，英特爾與義大利政府正在討論一項10年總投資80億歐元的計畫。談判十分複雜，義大利希望英特爾先釐清對義大利的計畫，義國政府再制訂一籃子的優惠條件，例如在就業和能源成本方面。據了解，如果雙方達成協議，將著手為工廠選定廠址位置。

據消息人士說，英特爾在歐洲的投資，法國將是研究和設計中心所在，義大利是測試和封裝的工廠，而主要的晶圓工廠將會落腳在德國。總體來說，將耗資數百億歐元。

對歐洲來說，此舉將提振歐洲在晶片製造產業落後的地位。英特爾在愛爾蘭有工廠，格羅方格(Globalfoundries)在德國Dresden市有晶圓廠。但歐洲通常不被視為是擁有先進邏輯晶片的製造能力。恩智浦和意法半導體都專長於車用晶片，而不是英特爾的先進晶片技術。