台商在對岸的努力有目共睹，東莞台商尤其陣容龐大，有「天下第一台協」之稱，並見證了東莞經濟快速發展。為分享台商在東莞的耕耘成果，一項「莞香花飄台」東莞台商發展圖片展，本月23日起在台北市花博公園原民館隆重登場，除呈現東莞台商的發展歷史及東莞的經濟文化社會情況，也希望藉此讓更多的台灣民眾瞭解東莞，促進莞台交流與互動。

關心台商生活和兩岸經貿交流的台北市大家長柯文哲市長的雙親，前板橋市市長張馥堂，台北市東莞同鄉會殷富會長，等都到場致意，肯定台商對兩岸經濟交流有一定程度的貢獻。(主辦單位提供)

這項由東莞市台商企業投資協會主辦、東莞市台胞台屬聯誼會、東莞市莞台經濟文化交流中心聯合協辦的“莞香花飄台”東莞台商發展圖片展，12/23在台北市花博公園原民館揭幕，包括經常關心台商生活和兩岸經貿交流的台北市大家長柯文哲市長的雙親，前板橋市市長張馥堂，台北市東莞同鄉會殷富會長，等都到場致意，肯定台商對兩岸經濟交流有一定程度的貢獻。

關心台商生活和兩岸經貿交流的台北市大家長柯文哲市長的雙親，前板橋市市長張馥堂，台北市東莞同鄉會殷富會長，等都到場致意，肯定台商對兩岸經濟交流有一定程度的貢獻。(主辦單位提供)

而台商在大陸東莞打拚展30多年，併成立東莞市台商企業投資協會，其中1993年成立的東莞市台商企業投資協會擁有三千多位會員，素有「天下第一台協」之美譽，他們多年來努力奔走為會員爭取資源，扮演兩岸交流的橋梁，備受肯定，積極協助企業轉型升級，更見證了東莞經濟的快速發展。這次由東莞台協舉辦的「莞香花飄臺」圖片展，則透過200餘張珍貴歷史照片，記錄了台商在東莞的種種付出與努力，也生動呈現了東莞台商的發展歷史，及東莞的經濟文化社會現況。

展覽內容分為台商協會歷史、地理環境、產業、經濟、文化、教育、兩岸婚姻...等幾大部分，從不同角度講述了台商與東莞風雨同行的的點點滴滴，及東莞成為“世界工廠”的城市魅力；也為莞台兩地同胞交流交往架起了橋樑。

據東莞台商協會橋頭分會會長黃士原指出，台商對東莞的經濟建設貢獻許多，像是學校的捐贈、莞台首航的促成、兩岸婚姻的牽線等等，讓莞台、人文產經交流更順暢；也因台商在東莞深具影響力，2020年因應新冠病毒疫情影響、莞台交通未能全線恢復困境時，協會向東莞市委市政府反映台商台胞返莞的問題，也受到高度重視。

由於該展前年12月已在台灣桃園展出、去年的7月和8月也相繼在台中和苗栗舉辦，並深獲各界好評，這次移師台北市舉辦，現場並贈送參觀民眾編製精美的展覽特刊，特刊內除了有展覽內的全部圖片，並附有農民曆和食譜，十分的實用。於此希望經此次展覽，有更多的台北鄉親瞭解大陸、瞭解東莞的同時，經由創業、生活，更能使促進兩岸民間的深入交流、互動。