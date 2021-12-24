長佳智能（6841）24日宣布，「急性心肌梗塞偵測軟體」通過衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得智慧醫材許可證。董事長兼總經理陳明豐表示，此系統藉由分析患者的靜態12導程心電圖，檢測患者有無ST段上升心肌梗塞（ST Elevation Myocardial Infarction，STEMI），可於非典型患者檢傷過程中輔助醫事人員。

長佳智能深耕數位醫療領域，將人工智慧應用於醫學影像、輔助判讀、基因檢測結果分析等，連續三年獲得國家新創獎，且已取得五張TFDA、一張美國FDA醫材許可證，還有多項研發成果於TFDA及FDA審查中，更已取得11張專利證書，還另有36項技術專利審查中。

該公司「急性心肌梗塞偵測軟體」是與中國醫藥大學附設醫院合作開發，其「非典型症狀評分系統（ASAP Score System）」可於急診的常規檢傷過程中提醒醫事人員，由醫事人員決定是否需先安排患者進行心電圖檢查，且此軟體更進一步以演算法分析患者的靜態12導程心電圖檢查結果，檢測患者有無STEMI，可達到0.99的敏感度與0.89的特異度，並提供分析結果清單與報告結果予醫事人員。

該案件為衛福部食藥署110年度國產人工智慧／機器學習技術之醫療器材主動輔導案件，經由智慧醫療器材專案辦公室的輔導，透過雙方努力完成查驗登記必要文件，確保產品安全性及有效性的情況下順利送件並取得許可證。