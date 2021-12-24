桃園陽光劇場12月開幕驚喜連連，繼12月19日桃園鐵玫瑰音樂節，中華電信展現了以5G科技讓桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅「視訊同框」，並成功完成桃園、新竹兩地最遠距離的異地共演後，緊接著在12月25日登場的陽光劇場開幕演唱會，更邀請女團AKB48Team TP、YELLOW、孫盛希、桑布伊、董事長樂團、J.Sheon、宇宙人、茄子蛋等超強卡司輪番演出，女團AKB48Team TP還將與日本國民天團AKB48成員連線進行「異地共演」的跨國互動演出。

中華電信表示，兩段精彩演出內容「Fantastic Imagination跨域演出」和「Back to The Roots回到原點」只在Hami Video獨家直播呈現。

擁有豐富運動賽事、影劇、卡通等多元內容的OTT平台Hami Video，在入冬歲末時分將推出直播演唱會，12月31日跨年當天，高雄跨年獨家多視角直播，四個視角完整呈現蓬萊與高流兩大舞台的熱情魅力。