指揮中心24日公布20例境外移入案例，其中一位確診者與今公布的Omicron個案為夫妻。醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日公布的個案定序結果尚未出來，還無法確定是否為Omicron，但先前已經過家人群聚感染Omicron的案例，但推斷境外感染的可能性較高。

第三劑追加劑及第二劑疫苗混打24日開放，但疫苗地圖卻仍未上線，媒體詢問相關接種資訊要如何得知？發言人莊人祥回應，目前正在籌備中，預計每周請地方政府提供醫院地點、提供疫苗廠牌，以及施打對象，是否有隨到隨打的措施，預計在月底上線，屆時民眾到所在地的地方衛生所查詢。

此外，疾管署預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬提醒返家居檢的民眾，如因必要需提供生活協助，務必全程佩戴口罩、保持1公尺以上距離，且盡量縮短接觸時間。而個人衣物，若清洗應房內自行清洗處理或等檢疫期滿後再一併清洗；垃圾處理時，也要將垃圾袋綁好、確保不會溢出或滲漏，再置於房門外。同住者協助處理垃圾時也應該配戴手套，避免感染。

另外，指揮官陳時中說，西安目前封城嚴謹、防疫強度高，2天就做一次採檢，有望及早把疫情控制，雖然辛苦應有一定成效。若之後我國冬奧運動選手將前往北京參賽，會再提防疫計畫，屆時指揮中心會研究。