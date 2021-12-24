聖誕節哪受到新冠肺炎疫情影響，如何增強免疫力成為熱門話題，規律運動、健康飲食是增強免疫力最快的方法之一。永慶房屋主張「聰明工作，健康生活」，鼓勵員工培養健康的生活習慣，在11月底特別舉辦《疫起健康，打造永者Body》競賽活動，鼓勵員工「動」起來，打造最健康的「永者」body，吸引近1200員工報名參賽！永慶人也展現「健人就是腳勤」的功力，在15天的競賽中，累積超過9千6百萬步，換算成公里數超過10萬公里，相當於徒步環島100圈，更驚人的是，全員在15天內成功減下1200公斤！

打造永者Body 揪團運動效果加倍！

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示：「去年第一次舉辦健走活動，獲得同仁高度迴響！今年再將難度與趣味度加高，除了要求同仁每天健走外，還加上指定的健康飲食、核心運動挑戰，讓比賽更富有趣味性，希望健走之外，也可以養成正確的飲食觀念。」

《疫起健康，打造永者Body》競賽活動為期15天，參賽者除了每天至少走6000步外，還需完成指定的健康飲食或是運動挑戰，包括鼓勵參賽者攝取原型食物、訓練核心支撐。同時祭出獎勵，團體賽前六名可獲得5千元至2萬元現金；個人賽前百名也可以得到千元現金禮券！許多參賽員工紛紛改變生活習慣，像是吃飽飯後散步30分，或是搭乘捷運、公車提早一站下車，就是為了要增加每日健走步數。此外，團體組的員工也組成Line群組，每日互相分享運動、健康飲食的心得，讓不同單位的同事多了交流機會、感情變得更好。

本次活動共走了近36萬步的永慶房屋服務專員林芷驪分享到：這次競賽不只增加運動量，更開心的是有更多與孩子互動的時間，我平均每天走2萬步以上，搭配飲食控制三餐少吃精緻澱粉，帶著小孩在上學前、下課後去公園跑跳，自己也順便運動。此外，看到大家用app打卡分享運動照片，就像是大家一起運動一樣，更有鬥志和毅力！

永慶房屋員工林芷驪平均每天走2萬步以上，培養健走運動的好習慣，讓身體更健康。(圖/永慶房屋提供)

「聰明工作 健康生活」打造幸福職場

塗振宏經理提到，有幸福的員工，才有滿意的消費者，永慶房屋長期致力營造健康、幸福的職場環境。針對求職者們最擔心的低薪窮忙、無保障等不安因素，提供業界最優保障，規劃出「收入保障」、「專業培訓」和「完整福利制度」的職場鐵三角，提供「前九個月每月五萬收入保證」，讓新人免於過重的經濟負擔，可以專注在工作學習中；「一對一師徒制度」，每位新人都有專屬的師父教導專業房地產知識；「彈性工作8小時」，翻轉傳統房仲高工時的陋習，強調不綁約、不爆肝、不扣薪的「職場三不政策」，讓員工輕鬆達成工作與生活的平衡。

永慶房屋推動「聰明工作健康生活」的職場環境成果有目共睹，落實彈性工作8小時，工作之餘鼓勵員工培養運動的好習慣，每年固定舉辦壘球、籃球及羽球三大運動賽事，鼓勵同店夥伴下班後相約練球培養團隊合作的默契，更榮獲教育部體育署的「運動企業認證標章」。