新竹大魯閣湳雅廣場有築夢廣場的美稱，今年受到打開新竹創辦人鄭宏輝的號召，攜手為耶誕佳節打造一連串系列活動。為了響應公益，系列活動中也安排邀請了愛恆啟能中心近20名師生，在平安夜當天齊聚大魯閣湳雅廣場用餐，另外更讓慢飛兒們在大魯閣棒壘球打擊場內暢玩籃球機、飛鏢機、棒壘球打擊等多樣設施，體驗與平常不一樣的娛樂，度過難忘的耶誕節。

新竹市私立愛恆啟能中心長期致力幫助身心障礙者，成立慢飛兒庇護工場提供慢飛兒們一個實現自我的機會，今年趁著耶誕節期間也推出多款年節禮盒。致力於城市發展的公民團體打開新竹創辦人鄭宏輝，藉此機會與大魯閣湳雅廣場合作，希望透過公益加碼，號召更多民眾購買慢飛兒禮盒。

即日起至12月31日凡於大魯閣湳雅廣場預約購買慢飛兒百花精品濾掛式禮盒或慢飛兒健康元寶禮盒，即可獲得由大魯閣湳雅廣場加碼提供價值逾500元的美食餐券乙張。打開新竹也偕同打開森林團隊加碼做愛心，凡完成預購任一份慢飛兒禮盒，即贈送一株聖誕紅植栽給予愛恆啟能中心的師生，共築耶誕美夢。

新竹市私立愛恆啟能中心的慢飛兒們多為身心障礙者，受到生活不便的侷限，因此較少有機會體驗多樣的設施與活動，大魯閣湳雅廣場特別在平安夜當天將館內棒壘球打擊場打造成築夢的遊樂園，帶著慢飛兒的夥伴體驗籃球機競賽、壘球打擊體驗等；遊戲過後全體師生也特別留在館內享用美味的佳餚，度過難忘的平安夜。