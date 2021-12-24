韓商NCsoft直營的線上遊戲「天堂W」，今年11月公開營運，卻於12月1日以違反遊戲規則為由，永久封鎖包括台灣玩家在內的12萬個帳號，各縣市政府迄今收到超過551件申訴案，行政院消保處透過雙邊合作機制聯繫韓國消費者院（KCA）聯絡，但NCsoft態度堅決，不同意解除對玩家的帳號封鎖或退還儲值金額。

NCsoft向KCA表示，依據遊戲條款，如偵測到玩家使用巨集或其他違規程式，遊戲帳號就會遭到封鎖，且不得主張追償相關損失。NCsoft是在本年11月底展開行動，永久封鎖違規帳號，實施範圍不僅限於臺灣，也包括其他國家。雖KCA請NCsoft提出玩家違規佐證，該公司則以業務機密為由，拒絕透露違規細節，至於請其考慮解除玩家帳號封鎖或退還儲值金額等訴求，該公司仍堅持立場不同意。

KCA表示，其非執法機關，而是調解機構，無法強制業者提供遊戲紀錄。除非有具體證據證明該公司有不當行為，否則NCsoft不太可能改變立場，KCA遺憾表示，並未握有這類證據；行政院消保處表示，NCsoft為韓國業者，我國網路遊戲主管機關對其無管轄權，無法依消費者保護法規定進行消費爭議處理程序，雖全力透過跨國機制協調，惜未獲致可接受結果。消費者如仍欲主張權利，可權衡得失，循司法途徑救濟。