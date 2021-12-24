寵物犬「小白金」（右）活潑好動，做完微創絕育手術後隔天，依舊活力十足。（張妍溱攝）

彰化秀傳醫療體系在台中市開設「傳騏動物醫院」，24日舉行「周年慶暨微創手術成果發表會」，使用高科技設備，推廣動物微創手術，現場寵物犬「小白金」做完微創絕育手術，飼主林小姐說，寵物如同家人，會希望牠在手術時，不要有太多痛苦，且微創傷口小、恢復快，為寵物添福音。

幫受傷的毛小孩進行微創手術，醫療顧問李衛民說，跟人類的微創手術一樣，傷口小、減少疼痛、復原快，止痛藥的用量減少，但費用較傳統手術約貴2至3倍，今年微創無痛手術預計達80台，明年將朝150台邁進。

彰濱秀傳名譽副院長黃漢斌說，13年前在彰濱秀傳健康園區成立「亞洲遠距微創手術訓練中心」，訓練全球60個國家、超過8000位醫師學習及精進微創手術；獸醫們紛紛投入微創手術課程，並進一步推廣，目前配合中彰地區動保單位，協助為流浪犬隻進行微創絕育手術。

秀傳醫療體系總裁黃明和表示，推廣「自體韌帶移植手術」與「微創無痛手術」為主，希望把寵物微創無痛醫療推廣中部地區，也協助獸醫師在微創手術實作培訓，為飼主提供更多元無痛手術選擇，也為毛小孩提升就醫品質。

活動現場包括，捐贈飼料、義診、2場健康講座與摸彩活動，現場有逾50位全台各地獸醫師、近百位飼主帶毛小孩參加活動，還有第1隻在傳騏動物醫院施行微創絕育手術的寵物犬「小白金」回娘家，現場氣氛熱鬧。