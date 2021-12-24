鐵路警察派員在台鐵新左營站出入口緊盯是否有可疑人物出入。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

鐵路警察檢視台鐵新左營站的垃圾桶是否有可疑物品。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

鐵路警察在台鐵新左營站的月台加強巡邏勤務。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

鐵路警察在台鐵新左營站和高鐵左營站內加強巡檢。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄捷運又接獲恐嚇信件！一名自稱「V怪客」的男子發信件到高捷公司，指出「耶誕平安夜新左營站將有血光之災！」不過，警方查出，留言者是使用跳板程式，再把IP位置設在美國留言，由於高雄聖誕夜和跨年有多場活動，事涉旅客搭車安全，高雄警方和鐵路警察已聯手偵辦，將持續追查幕後發恐嚇訊息之人。

一名林姓男子23日才於社群網站噗浪發文「明天我會在高雄捷運美麗島站隨機殺5個人」等文字，沒想到高雄捷運公司24日早上約8點多，接獲恐嚇信件，一名自稱「V怪客」的男子發信件到高捷公司，指出自己製作炸彈和買刀，耶誕平安夜新左營車站將有血光之災。

由於新左營車站是三鐵共構，高捷公司也表示，雖內容都不是針對捷運系統，但高捷還是審慎以對，已經向捷警隊完成報警，針對系統內的巡邏與維安，也會加強處理。不過，高雄市刑大追查發現，留言者是使用跳板程式，再把IP位置設在美國留言，似乎有意規避查緝，全案正持續積極追查中。

鐵路警察高雄分局警方表示，台鐵新左營站接到V怪客恐嚇要有血光之災的訊息，此行為已造成民眾恐懼和生命的威脅，行為已觸犯恐嚇公眾罪；由於新左營站是三鐵共構，包含高鐵、台鐵和捷運，鐵路警察已和高雄市警局聯手共同偵辦，今起會對站區加強巡邏維護工作，目前尚未發現可疑人事物，呼籲民眾若有不滿情緒要循正常管道申訴，警方會針對相關線索積極偵辦，以維護旅客搭車的安全。

台鐵新左營站站長劉俊哲表示，台鐵收到警方通知的恐嚇訊息後，已請站內同仁加強注意，對於任何不明物體均要提高警覺，並請警方加強巡邏密度，以最高規格防範旅客搭車安全。