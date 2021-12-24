歐盟、中國大規模限塑措施，加速擴大可降解生質塑膠發展商機；台塑(1301)、永裕(1323)及材料-KY(4763)、德淵(4720)積極部署生質環保、綠色經濟商機。

台塑已投入在自然環境中生物可分解PP複合材料研發，將加快開發導入量產；轉投資的國內生物可分解塑膠廠商銘安科技，生物可分解複合膠粒年產也由4千噸提升至2萬噸，更獲經濟部補助「煙道氣二氧化碳捕獲再利用」創新研發計畫，預定在仁武廠完成建置運轉。

永裕開發有機、環保可降解生質包材漸收成效，配合日本、美國客戶要求，開發Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保包材、替代料、減重瓶；今年營收佔比約5％，明年客戶導入更為積極，營收比重及毛利表現可望更進一步提升。

德淵開發環保熱熔膠產品取得環保生質認證，江蘇廠已取得BRCGS食品包裝材料證書，有助開拓食品包裝膠關鍵市場，並陸續送樣給國際客戶；今年雖僅佔現在德淵總營收約，但在預期明年大型客戶採用後，營收占比有望從3％提高為6～10％。

材料-KY董事長王克璋指出，醋酸纖維下游率先進入循環經濟應用，醋酸纖維的利用和回收都取得可喜成就，甚至包括眼鏡膠框及面板的回收再使用，都變成實際可操作的物料循環。

尤其，醋酸纖維是「存量經濟」，在世界上有寡占供需情況，預期未來五年營利均能穩定增長。因應循環經濟發展機會，研發中的可生物降解紡織纖維也有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。