各縣市陸續宣布跨年晚會相關訊息，中華電信預估今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超過2021跨年使用量的2倍以上。

為讓客戶於跨年夜與親朋好友即時傳遞新年祝福，中華電信針對全台熱門跨年活動區域，包括台北市政府及101信義商圈、新北市八里河畔煙火秀、桃園高鐵廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、台南市府廣場、高雄高流海風廣區、高雄義大世界、花蓮六期重劃區跨年晚會等熱門景點，布建超過千台以上最新型高效能基地台，以AI智能化技術，配置熱區基地台及網路容量，另佐以C-RAN集中化高效設備，確保系統穩定運行，提供倍數以上的行動網路處理能力，有效承載跨年尖峰時段的4G、5G訊務量，以極致的行動網速體驗，與客戶共同迎接2022年。

中華電信表示，跨年全力總動員超過500位以上工程人員，於活動現場布建行動基地台及網路擴容工作，跨年夜全台各縣市近百位工程師全程待命。活動期間由網管中心全程監控疏導訊務，即時提供客戶快速、穩定行動網路服務，陪伴客戶度過精采跨年夜。

中華電信持續積極布局5G，致力於提供消費者嶄新的影音娛樂體驗，分別在桃園、高雄跨年晚會展示中華電信5G應用服務，包括Hami VR、影音體驗等，讓客戶享受豐富的5G視聽娛樂饗宴。

回顧2021年，中華電信繼上半年榮獲SpeedtestR台灣5G網速、行動網路涵蓋第一名大獎肯定，並甫於Opensignal 12月最新下半年公布的台灣5G體驗報告，榮獲5G下載、5G上傳網速、5G影音體驗、5G遊戲體驗及5G語音應用程式體驗等5項冠軍殊榮，5G行動品質有目共睹；邁向2022年，中華電信持續建設及不斷進行品質優化，提供客戶跨年優質的行動上網體驗，迎接更精采的行動生活。